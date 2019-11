Basar der Vereine: Vorweihnachtsstimmung für den guten Zweck

Nachdem Erster Bürgermeister Michael Wörle um 13 Uhr den Basar der Vereine eröffnet, können sich Besucher über das fünfstündige vielfältige Programm freuen. So bieten Mitarbeiter des Jugendzentrums „YoCo“ von 14 bis 17 Uhr einen Bastelnachmittag für Kinder im ersten Stock des Rathauses. Der Ulrichskindergarten ist mit seinem Verkauf im Eingangsbereich des Rathauses zu finden und das Freiwilligenzentrum Zebi bietet dort für einen guten Zweck im Rahmen eines Fundsachen-Flohmarkts verschiedenste Fundstücke aus dem Stadtgebiet, welche durch ehrliche Finder im Rathaus in den letzten Jahren abgegeben wurden. Anlässlich des 50jährigen Stadtjubiläums hat das Freiwilligenzentrum Zebi 50 Jubiläumsregenschirme im Gepäck, welche ebenfalls gegen eine Spende mit nach Hause genommen werden können.Musikalisch wird der Nachmittag durch das Jugendorchester Gersthofen Schwäbische Bläserbuben e.V., die Schwäbischen Musikanten, die Stadtkapelle Gersthofen, die Gersthofer Blasharmoniker sowie der Percussiongruppe von der Anna-Pröll-Mittelschule umrahmt. Natürlich besucht auch „Gero, der Lechnix“ - eine lustige Mischung aus Wassermann und Nixe – wieder den Basar der Vereine und bringt auch verschiedene Kleinigkeiten mit, die er dann an alle Kinder verteilen wird.Alle Besucher sind selbstverständlich herzlich eingeladen, die eine oder andere Runde auf der rund 400 m² großen Schlittschuhbahn zu fahren, die ebenfalls geöffnet hat.