Ausbildungsabend mit vielen jungen Gästen

Zahlreiche Schulabgänger informierten sich im Industriepark Gersthofen über die Ausbildung bei MVV

Schönstes Sommerwetter für eine gelungene Veranstaltung, die auch dieses Jahr im Freien durchgeführt wurde: Rund 130 Schülerinnen und Schüler besuchten am Dienstag, 21. Juli, mit ihren Eltern den Industriepark Gersthofen. Das Motto des diesjährigen Ausbildungsabends lautete: "Informationen auf Augenhöhe".Die Besucherinnen und Besucher konnten sich an Info-Ständen im Innenhof des Industrieparks bei den Ausbilderinnen und Ausbildern sowie den jeweiligen Azubis über die neun Ausbildungsberufe informieren, die die MVV in Gersthofen anbietet. Das Konzept des Ausbildungsabends (mit Maske und Abstand, aber dafür mit vielen persönlichen Informationen) hat sich bewährt, der Dialog stand dabei wie bisher im Vordergrund. Und die Gäste haben dieses Angebot dankbar angenommen.Bei MVV im Industriepark Gersthofen können diese Berufe erlernt werden:Chemikant/-in, Chemielaborant/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Industriemechaniker/-in, Industriekaufmann/-frau, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Koch/Köchin, Werkfeuerwehrmann/-frau.Für 2021 sind alle freien Ausbildungsplätze bereits besetzt. Der Startschuss für die neue Bewerbungsrunde zum Ausbildungsbeginn im September 2022 ist bereits gefallen, Bewerbungen können online unter bewerbung@mvv-igs.de abgegeben werden.Ausführliche Informationen über die einzelnen Berufe sowie ein virtueller Messestand stehen auf der Internetseite www.durchstarten-richtung-zukunft.de bereit. Hier gibt es alle Fakten zu den Ausbildungsberufen zum Anschauen, zum Anhören und zum Nachlesen.Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist Standortbetreiber des Industrieparks Gersthofen und Anbieter von Dienstleistungen für die Prozessindustrie. Zu den Kernkompetenzen der rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören die Energie- und Medienversorgung, Infrastrukturleistungen sowie Services in den Bereichen Sicherheit und Umwelt. Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten MVV-Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim.Das Unternehmen zählt mit rund 100 Auszubildenden zu den größten Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg. Die Ausbildung bei MVV erfolgt bedarfsgerecht und hat die Nachwuchssicherung der im Industriepark angesiedelten Unternehmen zum Ziel.(Text: MVV Industriepark Gersthofen GmbH)