1. FFC Kinderball 2019 Neuer Hubertushof

der 1. FFC Kinderball der Saison fand im Neuen Hubertushof in der Firnhaberau statt.Super Mario und seine Freunde erwarteten die Kinder freudig und hatten viele tolle Spiele, coole Partysongs und jede Menge einzigartige Shows im petto.Es traten die Kindergastgarde IFD Donauwörth, das FFC Prinzenpaar, das FFC Männerballett und zum krönenden Abschluss der Veranstaltung, die FFC Youngsters mit Ihrer feurigen Spanienshow auf.Die Kinder erlebten einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Nachmittag und zum Schluss durfte jedes Kind am Ausgang noch einen Luftballon für den Heimweg in Empfang nehmen.Und wer noch keine Karten hat sollte sich noch schnell für einen unserer weiteren Kinderbälle eine Karte sichern.Es gibt noch wenige Karten für den -2. Kinderball am So., den 3.Februar 2019 in der Pfarrei Hlgst. Dreifaltigkeit (Kriegshaber)4. Kinderball am Sam., den 16. Februar 2019 in der Pfarrei Hlgst. Dreifaltigkeit (Kriegshaber)und den 5. Kinderball am Sonntag, den 24. Februar in der Rosenaugaststätte (Antonsviertel)unser 3. Kinderball am 10. Februar 2019 in der Rosenaugaststätte ist bereits restlos ausverkauft.Karten könnt Ihr Euch sichern unter:Kartentelefon (Whatsapp und SMS auch möglich) 0176 - 37 47 96 54 oder karten@ffc-augsburg.deEs freuen sich auf alle kleinen und großen GästeIhr FFC Augsburg