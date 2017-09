Zarte Gedanken oder wie ich frei wurde...

Das laute Schreien im Hintergrund -die Kreaturen des Todes zeigen mir ihr Spiegelbildund meine Freiheit ist weit entfernt.Diese unendliche Kälte -lag es am Sturm oder meiner Traurigkeit.Ich wünschte mir etwas -das Etwas konnte ich nicht begreifen,es nicht fassen.Menschen gingen an mir vorüber -ohne Lächeln,ohne Wärme.Sah ich die Sanduhr schnell verschmelzen -die Uhr tickte an der toten Wand ihre Melodie dazu.Doch meine Einsamkeit wurde durch die ersten Sonnenstrahlen am Himmel verbannt -es begann ein neuer Tag,und ich wusste - Du würdest kommen,zu mir und meiner Traurigkeit.Am Wegesrand noch schnell ein Gespräch mit einer Blume -und so lief ich der wartenden Zeit davon -die Zeit näher zu Dir kommend.Die Sonne blendete michund Du warst mein Traum von Licht und Schönheit.Ein paar Regentropfen machten sich bemerkbarund ein mächtiger Donner zeigte mir die Realität;auf Dich muss ich noch warten -vielleicht morgen um die gleiche Zeit.Die Hoffnung lebt...Fred Hampel im September'17