Meine Liebe...

Das Gespräch im kühlen Herbstgewand -ohne Worte, aber mit der Kraft der Augen.Stille der Betrachtung - ein Lächeln des Herzens.So waren wir den Weg der Zweisamkeit gegangen.Reiche mir Deine Händeund ich werde die Welt umarmen.Ein Lächeln auf meinen Gedanken;eine Erinnerung an meinen Traum.Die Kraft, die ein Wunder bewirken kann -kommt aus Deinem Herzenund dafür möchte ich Dich umarmen.Es ist still hier in diesem Moment -aber Dein Bild ist in meiner Seele.Warten wir auf den nächsten Augenblick -solange möchte ich Deine Wärme spürenund Dich an den Händen halten.Ich freue michdurch die Kraft der Liebe,durch jeden Moment atme ich das Lebenund sehe Dich.Fred Hampel im September'20