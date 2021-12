Meine Gedanken im freien Fall...

Hörte ich eben noch das Gelächter der kleinen Regentropfen,wurde mir der Moment der Glaubwürdigkeit der kalten Eiszapfen bewusst.Der Himmel über mir war klar und doch lag etwas in der Luft.Die Natur verkroch sich leise ins Unterholzund die Stille war wie eine Lautlosigkeit der Gedanken.Wo hatte ich meinen Weg verloren und wodurch entstand meineunsagbare Traurigkeit.Lag es an der Stille oder am Gelächter der tanzenden Clowns -ich hatte den Weg gewählt;die Einsamkeit kroch durch die Rinde der Bäumeund ich hörte den Gesang der Eulen im tiefen Fall meiner Gedanken.Wo ist die Hoffnung entschwundenund wie finden wir das Lächeln wieder.Ich denke im Stillen an einen alten Baum der mir seine Geschichte erzählt -die Worte geben meiner Seele Kraftfür die nächste Hoffnung.Fred Hampel im Dezember'21