Schwäbischer Meistertitel für Simon Schlesing

Erfreulicherweise konnte der einzige Starter der DJK Friedberg, Simon Schlesing, in der Altersklasse M13 im Block Sprint/Sprung den Titel mit nach Hause nehmen. Eine tolle Sprintleistung mit 11,00 Sekunden über 75 Meter und hervorragende 11,23 Sekunden über 60 Meter Hürden brachten ihm viele Punkte ein. Mit soliden 1,28 Meter im Hochsprung, 3,97 Meter im Weitsprung und guten 28,78 Meter im Speerwurf gewann er am Ende den Titel mit 2.043 Punkten und gut 250 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.Bei den einen Tag vorher stattfindenden Kreismeisterschaften der Aktiven gewann für die DJK Friedberg Tim Mahl die 800 Meter der Männer in 2:01,32 Minuten und qualifizierte sich mit dieser Zeit für die Bayerischen Meisterschaften der Junioren. Nela Lehmann siegte im Speerwerfen mit 31,14 Meter und wurde jeweils Vizemeisterin mit der Kugel mit 10,16 Meter und im Diskuswerfen mit 24,70 Meter.