Erfolgreiche Jahresbilanz der DJK Friedberg

Bei den Schwäbischen Meisterschaften im heimischen Stadion zeigten die Friedberger einmal mehr ihre ganze Klasse. Ganze elf Schwäbische Titel gingen an den zwei Tagen auf das Konto der DJK. Sabrina Mayer in der U18, Weitsprung-, Sprint- und Mehrkampftalent der DJK, sorgte allein für vier Titel an diesem Wochenende. Vor allem im Weitsprung konnte sie sich mit konstanten Serien weit über die fünf Meter in dieser Saison deutlich steigern. Viola Vitting in der U20 stand ihr mit drei Titeln jeweils über 100 Meter Hürden, im Hochsprung und im Speerwurf, kaum nach. Nela Lehmann dominierte wie erwartet das Kugelstoßen und holte sich auch den Sieg im Speerwurf bei den Frauen. Ahmed Tamam siegte souverän über 1500 Meter in der U20 und die junge Anna Zach überraschte als neues Hochsprungtalent mit dem Sieg in der W15.Heiß her ging es dann wenige Wochen später Ende Juni bei den Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften im Friedberger Stadion an der Rothenbergstraße. Und das nicht nur aufgrund der brütenden Hitze. Rund 150 Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer kürten ihre Bayerischen Meister in den jeweiligen Altersklassen und kämpften dabei um jeden einzelnen Punkt. Eigentlich stand im diesjährigen Terminkalender für diese Meisterschaften bereits Garmisch-Partenkirchen als Ausrichter fest. Doch aufgrund von Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz war das Stadion dort nicht benutzbar. Kurzerhand fragte der BLV im April bei der DJK Friedberg an, die bereits 2012 Bayerische Mehrkampfmeisterschaften durchgeführt hatte. Auf den Schultern von Heinz Schrall, dem ersten Vorsitzenden der DJK Friedberg, und Sportwart Stefan Gorol lag dann die meiste Verantwortung und Vorbereitungsarbeit. Die Anlagen mussten schnellstens noch auf Vordermann gebracht werden, genügend Helfer und Kampfrichter gefunden werden, Pläne erstellt und Absprachen mit dem BLV gemacht werden. Sportler und Funktionäre waren froh und dankbar, dass die Meisterschaften kurzfristig in Friedberg stattfinden konnten und lobten am Ende den reibungslosen Ablauf, die fast perfekte Organisation und die tolle Atmosphäre. Für internationales Flair sorgten dabei zahlreiche Gaststarter aus Österreich, der Schweiz und Italien. Besonderen Grund zum Jubeln hatte am Ende der Italiener Lorenzo Modugno. Er hatte den weiten Weg von Triest auf sich genommen, um sich noch für die U20- EM zu qualifizieren. Erfreulicherweise konnte sich auch DJK Athletin Sabrina Mayer am Ende hocherfreut den achten Platz unter 27 Teilnehmerinnen im Siebenkampf in der U18 sichern. Auch Vereinskameradin Anna-Luisa Spatz konnte sich deutlich steigern und wurde am Ende sehr gute 14.