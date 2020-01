Das Thema „Finanzielle Unabhängigkeit“ bewegt Menschen

Ehemaliger Vize- Bankdirektor kam sogar bis aus der Schweiz zum Kickstarter-Tag

Wer wünscht sich das nicht? Täglich frei entscheiden, womit und mit wem man seine Zeit verbringen möchte. In einer Zeit, in der viele Menschen mehrere Jobs haben, um die Miete bezahlen und die Familie ernähren zu können, zeigt Kay Greiner einen Plan B auf.

Hier können Sie Kay Greiner die nächsten Male erleben:

Der Speaker und Profi-Networker kennt selbst die hohen Anforderungen des Arbeitslebens als Teil der Geschäftsführung von insgesamt 5 Firmen, Familienvater und nebenberuflicher Gründer nur zu gut. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er heute jedoch bereits ein finanziell freieres Leben und genießt 52 lange Wochenende im Jahr, da er im Schnitt nur noch 4 Tage pro Woche arbeitet. Durch die Nebeneinkünfte konnte sich das die Familie locker leisten. Kay Greiner nutzt die gewonnen Zeit für sich selbst, seine Familie und um anderen Menschen aufzuzeigen, wie auch sie sich selbst ein passives Einkommen aufbauen können.Kay Greiner kombiniert hierfür professionelles Network-Marketing auf Basis von Empfehlungen mit seiner Expertise als Speaker, Führungskraft und Unternehmer.Zum Workshop am 25. Januar waren Interessenten und Team-Partner eingeladen, um mehr über professionelles Network-Marketing, risikoloses Gründen und den konkreten Start in das Business zu erfahren. Da die Partnerfirma rein mit Empfehlungs-Boni arbeitet, bewegen er und seine Frau Michèle weder Ware noch Geld. Dadurch können die beiden und alle ihre Geschäftspartner zeit- und ortsunabhängig arbeiten, können mit den Menschen zusammenarbeiten, die ihr Leben und ihr Team bereichern, und können nebenberuflich und völlig risikolos ihr zweites finanzielles Standbein auf- und ausbauen. Sein Versprechen ist, dass auch Menschen mit wenig zeitlichen Ressourcen, jedoch mit unternehmerischem Fokus und professioneller Arbeitsauffassung in wenigen Stunden pro Woche ein Vollzeit-Einkommen aufbauen können. Hierfür nutzt er Ideen aus dem viralen Marketing und skalierbare Tools zur Partner-Betreuung sowie zur Kunden-Betreuung.Doch was bewegt Menschen, sich als bereits erfolgreiche Unternehmer und leitende Angestellte dem Thema „Professionelles Network-Marketing“ zu widmen? Ein Beispiel für diese Zielgruppe ist Charles Knupp aus der Schweiz. Seinen Beruf als Vize-Bankdirektor und Teil des Bankkaders, wie es bei den Eidgenossen so schön heißt, hat er bereits vor Jahren an den Nagel gehängt, da er mehr Zeit für sich und seine Familie haben wollte. Jetzt nimmt er als Neustarter am Workshop teil und sagt: „Es warten neue und spannende Aufgaben auf mich und ich möchte gerade jungen Menschen mit meinen Erfahrungen und meinem Wissen helfen, ihren Weg und ihre Mission zu finden. Das kann ich hier bei diesem Konzept verwirklichen.“Für alle, die den Eindruck haben, dass einem im Network-Marketing die gebratenen Tauben einfach so in den Mund fliegen, stellt Kay Greiner jedoch unumwunden klar: „Professionelles Network-Marketing ist zwar keine Unternehmensform wie jede andere, jedoch darf man auch hier zuerst investieren, ehe man im zweiten Schritt vom Effekt der „viralen Verbreitung der Idee“ profitiert. Das Geniale ist, dass durch die heutigen Medien ein absolut skalierbares Geschäftsmodell entstehen kann, wenn man mit Plan agiert.“ Somit ist es dann egal, ob man 100 oder 10.000 Menschen im Team hat, da der Aufwand in der Betreuung sich nicht verändert.Die nächste Möglichkeit, Kay Greiner mit dem Thema „Gründen ohne Kapital und Fixkosten“ zu erleben, haben die Augsburger bereits nächsten Donnerstag, den 30.01.2020, beim Gründer-Picnic der Stadt Augsburg im Café Picnic.Am 21.03.2020 steht dann für Interessenten der nächste Kick-Starter-Tag im Asgard-Hotel in Gersthofen an. Mehr Informationen finden Sie auch auf www.fokus5.net oder können Sie persönlich bei Kay Greiner bzw. seiner Frau, Michèle Greiner, erhalten.