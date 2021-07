SPDler treten in die Pedale

Reiner Teuber, Vorstandsmitglied des SPD Ortsvereins Friedberg, organisierte in Abstimmung mit dem Bezirksrat Volkmar Thumser den Teil der Tour vom Hochablass in Hochzoll über Friedberg bis nach Kissing.Reiner Teuber und Markus Rietzler, SPD-Stadtrat in Friedberg, führten danach die Radler zuerst mal bis zum Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Dort wurden die Gäste bereits von Bürgermeister Roland Eichmann und der ersten. Vorsitzenden Ulrike Sasse Feile erwartet. In seiner Ansprache ging Roland Eichmann kurz auf diverse kommunale Themen und Probleme ein und gab nach einer kleinen Einführung in die Historie des Schlosses noch einige Informationen zum Umbau. Auch einige Anekdoten zum früheren und heutigen Verhältnis zwischen Augsburg und Friedberg durften natürlich nicht fehlen.Nach einer kurzen Schlossführung (inklusive Turmbegehung) ging die Tour weiter zum Paardurchbruch bei Ottmaring. Dort wurden dann bei einem kurzen Stopp ein paar Erinnerungsfotos geschossen, bevor man die letzte Etappe Richtung Kissing in Angriff nahm.Ziel dort war der schöne Biergarten des Parkstüberls im Reitpark Mergenthau, wo die Augsburger Radler von den Vertretern des Ortsvereins Kissing in Empfang genommen wurden.