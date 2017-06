Rüstige Jubilarinnen bringen es gemeinsam auf 200 Lebensjahre

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Gemeinsame Geburtstagfeier und ihre Gratulanten

Für so ein besonderes Jubiläum hatten unsere Mitarbeiterinnen des Betreuenden Dienstes gern unser Stüble perfekt hergerichtet. Bereits am Vortag beging Irmgard Köcher ihren 97ten Geburtstag und heute Frau Rosa Braun ihren 103ten. Stefan Hintermayr - Einrichtungsleiter und Alexander Huckfeldt – Pflegedienstleiter luden beide Damen anlässlich ihres Jahrestages zum gemeinsamen Mittagessen und einer kleinen Feier ein. Aber es hatten sich noch weitere Gäste angekündigt, Landrat Dr. Klaus Metzger und der 2. Bürgermeister Richard Scharold kamen um persönlich zu gratulieren. Auch die Mitarbeiter und Bewohner des Hauses beglückwünschten die Jubilarinnen bevor dann im Kreise der Familien am Nachmittag weiter gefeiert wurde.