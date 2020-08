„Rama dama“: SPD Ortsverein und Stadtratsfraktion räumen auf

„Rama dama“ hieß es an einem heißen Sommernachmittag folglich im Schlossgarten, am -weiher und im Burggraben rings um Friedbergs beliebtes Renaissance-Schmuckstück. Mit dabei waren Mitglieder von SPD Ortsverein und Stadtratsfraktion, die im „Suchgebiet“ auch zahlreich fündig wurden. Dosen, Flaschen, kleinteiliges Plastik und andere Abfälle fanden so ihren Weg in die sich rasch füllenden „blauen Säcke“. Für nächstes Jahr hofft die SPD Friedberg wieder die in diesem Jahr coronabedingt entfallene Aktion „saubere Stadt“ des Verkehrsvereins unterstützen zu können.