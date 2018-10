Konzept: „Kleine Fußgängerzone“

Auch ich habe mir vor geraumer Zeit nochmal ausführlich Gedanken über die Verkehrsführung in Friedberg gemacht und – als größtmöglichen Kompromiss – folgenden Vorschlag erarbeitet. Diesen möchte ich jetzt gerne in die aktuelle Diskussion mit einbringen.Im Wesentlichen knüpft dieser Entwurf an den Testlauf 2014 an. Durch andere Verkehrsführungen wird aber die damalige zusätzliche Belastung kleinerer Straßen entspannt, trotzdem wird der reine Durchgangsverkehr (Beschilderung „Anlieger frei”) erheblich verringert, die Parkplätze bleiben erhalten und die Geschäfte wären weiterhin gut erreichbar...Der Bus soll - wie bisher - uneingeschränkt von West nach Ost durch die ganze Ludwigstraße fahren - auch durch die „Kleine Fußgängerzone“ - und die Haltestellen unverändert anfahren.