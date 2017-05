Ich schenk dir Zeit - Abschlußabend

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Geburtstagsnachmittag des AWO-Seniorenclubs hat lange Tradition

Immer am letzten Dienstag eines jeden Monats gestalten die Damen des AWO-Seniorenclubs ehrenamtlich den Geburtstagsnachmittag für die Bewohnerinnen und Bewohner des AWO-Seniorenheims am Rothenberg.Herzlich dazu eingeladen sind dazu nicht nur die Geburtstagskinder des vergangenen Monats, sondern auch Neueingezogene und – was wäre ein Geburtstagsnachmittag ohne Gäste – Bewohnerinnen und Bewohner, die ihren Nachmittagskaffee gerne in Gesellschaft einnehmen, so dass der Speisesaal an diesen Nachmittagen regelmäßig gut besetzt ist.Die ehrenamtlichen Mitarbeiter dieser Runde sind aus unserer Einrichtung nicht mehr wegzudenken.Begonnen hat diese schöne Tradition bereits vor 35 Jahren, heute engagieren sich regelmäßig 8 Damen.Unsere Seniorinnen und Senioren werden an diesen Nachmittagen in vielerlei Hinsicht reichlich beschenkt. Die Ehrenamtlichen Damen erübrigen nicht nur am Veranstaltungsnachmittag etwas von ihrer Zeit, sondern nehmen sich schon im Vorfeld Zeit dafür, köstliche Torten und Kuchen zu backen, um sowohl für ein ansprechendes, festtägliches Kuchenbuffet als auch für einen Augenschmaus zu sorgen.Die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen nicht nur die große Auswahl an Selbstgebackenen, sondern freuen sich auch über die aufmerksame Bedienung durch die Ehrenamtlichen und genießen es, an schön gedeckten Tischen zu sitzen, sich zu unterhalten, Neuigkeiten auszutauschen.Die Damen des AWO-Seniorenclubs verschenken Zeit und Aufmerksamkeit und helfen dabei mit, den Alltag im Haus abwechslungsreich zu gestalten.Unter dem Motto „Ich schenk dir Zeit“ fanden und finden in verschiedenen Friedberger Senioreneinrichtungen Schulungen für den Besuchsdienst statt. In Zusammenarbeit des Mehrgenerationenhauses Kissing, des Landratsamtes Aichach-Friedberg und den Friedberger Senioreneinrichtungen werden diese Kurse angeboten.An den Schulungsabenden lernen die Teilnehmer bereits die Einrichtungen und einzelne Projekte kennen.Der Abschluss Abend findet am Dienstag den 16.05.2017 um 18.30 Uhr im AWO Seniorenheim in der Rothenbergstraße 37 statt.