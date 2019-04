Vorahnungen 

Friedberg : Ostern |

Ob die Leute in Jerusalem damals geahnt haben, was in den folgenden Tagen wohl alles

passieren wird?

Ob die Freundinnen und Jünger Jesu bei seinem Einzug gespürt haben, was ihnen wohl

alles bevorsteht?

Ob die Gegner und Feinde Jesu schon voraussehen konnten, wie sich die Ereignisse wohl überschlagen werden?

Ob die Pilger die zum Fest gekommen waren, gemerkt haben, wie bald sich die Lage zuspitzen wird und der Jubel in Hass umschlägt?

Paul Weismantel