Rotary Club Friedberg unterstützt Fahrdienst „BEATE“ des Bürgernetzes

Eine Spende über 9.000 Euro, als Unterstützung des Fahrdienstes für die nächsten 3 Jahre konnte Koordinatorin Christine Brookmann entgegennehmen. Das Geld soll für die Finanzierung der Fahrdienst-Koordination verwendet werden. Man habe sich dieses Mal bewusst für eine Spende zugunsten der älteren Generation in der Region entschieden, erklärte Präsident Georg Wurzer. Der Rotary Club legt ein besonderes Augenmerk auf die Unterstützung in der Region. In diesem Fall von Senior*innen und Menschen in Friedberg, die ihr Leben in ihrem gewohnten Umfeld und Eigenheim weiterführen möchten.„So kann unsere Fahrdienst-Koordination auf sichere Beine gestellt werden“, freut sich Christine Brookmann. Denn die Rückmeldungen der Nutzer*innen sind durchweg positiv und motivieren die Fahrer*innen immer wieder aufs Neue, was das folgende Zitat einer Nutzerin zeigt: „Zuhause steht für mich mein Rollator stets bereit, für unterwegs sorgt euer Fahrdienst für meine Beweglichkeit. Vielen, vielen Dank!“Erst kürzlich berichtete ein Ehrenamtlicher von einem bewegenden Erlebnis. Nach einer Fahrt bedankte sich der Fahrgast mit den Worten: „Ohne ihre Hilfe müsste ich in ein Seniorenheim gehen.“ Diese Aussage unterstreicht die immense Bedeutung sowie die grundsätzliche Aufgabe des Fahrdienstes, Menschen zu unterstützen. Mit durchschnittlich 20 Fahrten pro Woche ist der Fahrdienst aus Friedberg mittlerweile nicht mehr wegzudenken.Sie brauchen einen begleiteten Fahrdienst?Die telefonische Fahrtbuchung ist möglich, unter Tel.: 0821 – 21 70 24 89 (Montag bis Donnerstag je von 12 – 14 Uhr).