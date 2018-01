Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Musikalische Neujahrsgrüße am Friedberger Rothenberg

Als Neujahrsanblasen bezeichnet man einen Neujahrsbrauch, der heute vor allem in Süddeutschland und im Alpenraum von Musikkapellen zum Jahreswechsel gepflegt wird. Insbesondere in kleineren Gemeinden gehen Gruppen von Musikern traditionell von Haus zu Haus, um den Bewohnern mit einer musikalischen Darbietung Neujahrsgrüße zu übermitteln. Vielen Dank an die Damen und Herren um Hans Jürgen Trinkl für den Besuch und die musikalische Unterhaltung zu unserem Neujahrsbrunch.