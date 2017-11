Jahresfeier des Partnerschaftskomitees Friedberg-Bressuire

Sohn besucht Ort der Zwangsarbeit seines Vaters

Ohne die Partnerschaft Bressuire-Friedberg hätte es das Treffen zwischen Gaby Boche, Sohn eines ehemaligen Zwangsarbeiters im Zweiten Weltkrieg, und der Familie Donderer in Langenhaslach nie gegeben. Es war Komiteemitglied Benno Kirmair, der nach mühsamen Recherchen endlich die Nachkommen der deutschen Familie ausfindig machte, bei der Gaby Boches Vater auf einem Bauernhof von 1940 bis 1945 als Kriegsgefangener arbeitete. Wie der Vater zu Lebzeiten seinem Sohn schilderte, ging es ihm dort gut. Es war für Gaby Boche und seiner Frau Marie Blanche ein bewegender Moment, die nächste Generation der Familie Donderer und den Ort der Zwangsarbeit des Vaters kennen zu lernen.

Festliches Treffen des Partnerschaftskomitees in Stätzling

Vorgestellt wurde diese Zusammenführung durch Benno Kirmair beim festlichen Treffen des Partnerschaftskomitees im Stätzlinger Pfarrsaal. Bei französischem Wein, spendiert vom französischen Komitee in Bressuire, ließ man die schönen Ereignisse und Begegnungen in diesem Jahr mit den Franzosen Revue passieren. Es waren dies unter anderem das Treffen mit einer großen Reisegruppe aus Bressuire am Rhein im August und der Imkertag in Friedberg im September, an dem auch Gaby Boche als Vorsitzender des Imkervereins Bressuire mit anwesend war.Die Vorsitzende des Komitees, Helen Oberndorfer, bedankte sich herzlich bei allen, die mit großem Engagement die Arbeit des Komitees unterstützen und damit zum Gedeihen der schönen Freundschaft mit der französischen Partnerstadt beitragen.