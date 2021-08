Faszination Boule - Lebensfreude pur mit dem „Schweinchen“

Seit dem März 1992 unterhält die Stadt Friedberg eine Partnerschaft mit der Stadt Bressuire, die sich südlich des Loiretals, in der Region Poitou-Charentes befindet. In Kooperation mit dem Komitee der Städtepartnerschaft Friedberg - Bressuire hat das Bürgernetz Friedberg eine Boule-Gruppe ins Leben gerufen. Um den Spielbetrieb aufnehmen zu können, musste die Boule-Bahn im Hafnergarten, an der der Zahn der Zeit bereits gehörig genagt hat, erst einmal auf Vordermann gebracht werden. Bürgermeister Roland Eichmann gab sofort grünes Licht und leitete die erforderliche Instandsetzung in die Wege. „Keine Selbstverständlichkeit“, findet Initiatorin Christine Brookmann, die sich an dieser Stelle noch einmal für die schnelle und unbürokratische Unterstützung bedankt.Viele Deutsche verbinden mit Boule das von den Franzosen auf öffentlichen Plätzen ausgetragene Freizeit-Kugel-Spiel. Der korrekte Name hierfür ist allerdings Pétanque. Im Wesentlichen geht es darum, die eigenen Kugeln möglichst nah an der Zielkugel, dem „Schweinchen“ (frz. Cochonnet), zu platzieren. Wurftechnik und Regeln des Boulespiels sind einfach zu erlernen, so dass jede*r sofort mitspielen kann. Der Spaß am Spiel steht im Vordergrund!Nach einem Pressebericht der Friedberger Allgemeinen meldeten sich gleich 20 Interessenten für einen ersten Schnupperkurs im Juli. Paul Trab, Vorsitzender vom Komitee Friedberg - Bressuire und selbst ein seit vielen Jahren passionierter Boule-Spieler, erklärte den Neueinsteigern die Regeln und zeigte die unterschiedlichen Wurftechniken.Christine Brookmann: „Dieses französische Wurfspiel eignet sich für alle Altersgruppen, auch für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Handicap. Die Interaktion in der Gruppe, das zeigen auch einschlägige Studien, fördert und stärkt das Selbstwert- und Wir-Gefühl gleichermaßen. Ganz im Sinne des Bürgernetzes Friedberg, das sich dafür einsetzt, neue Begegnungen zu ermöglichen.“Mittlerweile kommen 15 Boule-Spieler*innen regelmäßig in den Hafnergarten. Stellvertretend für die gesamte Gruppe möchten wir diese Teilnehmerin zitieren: „Endlich kann man sich wieder treffen – ich genieße es wieder aktiver zu sein und anderen zu begegnen. Und Boule ist dafür wunderbar geeignet.“ In diesen Corona-Zeiten haben sich viele Menschen zurückgezogen, teilweise sogar abgeschottet. Hierzu meint Initiatorin Christine Brookmann: „Gerade in der Sommerzeit möchten wir wieder zu mehr gemeinschaftlichen Aktivitäten ermuntern. Jede*r kann mitmachen. Boule, das ist der inklusive Sport schlechthin!“Wer Interesse hat, kann sich einfach anmelden:Bürgernetz Friedberg, Tel. 0821 21702418 oder info@buergernetz-friedberg.de