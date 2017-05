Erstklassige Wertung für Friedberger Orchester

Die Stadtkapelle spielte in der Mittelstufe "The Witch And the Saint" von Steven Reineke und "Schloss Orth" des Komponisten Fritz Neuböck. Dabei beeindruckten sie die Jury mit der exakten rhythmischen Ausführung und der überzeugenden Interpretation der Musikstücke. Die Stadtkapelle wurde für ihren Vortrag mit 91 Punkten und ebenfalls mit dem Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg" belohnt. Damit konnte sich die Kapelle zum Vorjahr erheblich steigern. Die Freude der Musiker war übergroß.