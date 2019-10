BEATE kommt – Bürgernetz Friedberg startet begleiteten Fahrdienst

aus anderen Gründen stark eingeschränkt ist, hat das Bürgernetz Friedberg einen begleiteten Fahrdienst organisiert. BEATE steht als Abkürzung für: „Begleitete Einkaufsfahrten, Arztbesuche und Termine mit dem Fahrdienst im Ehrenamt“.„Der demografische Wandel der Gesellschaft stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Im Bereich der Infrastruktur und Mobilität möchte das Bürgernetz Friedberg einen Beitrag dazu leisten. So können Senioren länger zu Hause bleiben und deren Lebensqualität steigt. Unser Angebot richtet sich an Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sowie an diejenigen, die dringend soziale Kontakte benötigen und daher gerne unsere Bürgernetz-Veranstaltungen besuchen möchten.“, erläutert Koordinatorin Christine Brookmann den Kerngedanken des Konzeptes. Die Freiwilligen des Bürgernetzes begleiten ihre Fahrgäste in den Supermarkt und sind beim Einkauf behilflich, bringen die Betreffenden direkt ins Wartezimmer des Arztes oder zum Behördentermin und fahren sie wieder nach Hause. Das Angebot ist kostenlos. Das Bürgernetz bittet jedoch um eine Spende für das Benzin.Die ehrenamtlichen Chauffeure/innen sind künftig von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08.30 bis 16.30 Uhr in Friedberg und den Ortsteilen unterwegs. Den begleiteten Fahrdienst mit BEATE müssen die Seniorinnen und Senioren spätestens zwei Tage vor dem gewünschten Termin anmelden. Die ehrenamtliche Koordination ist Dienstag bis Donnerstag von 12.00 bis 14.00 Uhr unter der Rufnummer 0151-10252017 erreichbar.: Für den Mittwochvormittag im 2-wöchentlichen Wechsel sucht das Bürgernetz noch weitere ehrenamtliche Fahrer/-innen. Darüber hinaus werden Fahrdienstkoordinator/-innen benötigt, die z.B. eine Woche pro Monat je von Dienstag bis Donnerstag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr die Buchungswünsche telefonisch entgegennehmen. Das Handy wird zur Verfügung gestellt. Wer Interesse an diesen Tätigkeiten hat, kann seine E-Mail an info@buergernetz-friedberg.de schicken oder sich unter der Telefonnummer 0821-21702418 informieren.Anfragen für eine ehrenamtliche Tätigkeit werden unter der Telefonnummer0821-21702418 beantwortet oder per E-Mail an info@buergernetz-friedberg.de.Buchungen für den begleiteten Fahrdienst nimmt die Koordination Dienstag bis Donnerstag von 12.00 bis 14.00 Uhr unter der Rufnummer 0151-10252017 entgegen. An Feiertagen entfällt das Angebot.