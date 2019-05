18. Sonnwend-Töpfermarkt im Friedberger Stadtgarten

Friedberg : Stadtgarten |

Die Sommer-Sonnenwende rückt immer näher und mit ihr auch der beliebte Sonnwend-Töpfermarkt des Verkehrsverein Friedberg e. V.

Amund amgeht es imwieder um Keramik in all ihren bezaubernden Facetten. Bereits zum 18. Mal veranstaltet derden weit über die Region bekannten und immer sehr gut besuchten Töpfermarkt.Die handgearbeiteten Töpferwaren können amund amerworben werden. Die Marktzone erstreckt sich entlang der asphaltierten Wege (barrierefrei) durch den gesamten Stadtgarten mit seinem alten Baumbestand und dem schönen Stadtteich.Die Aussteller kommen aus dem ganzem Bundesgebiet, der Schweiz, Österreich, Litauen und Lettland in unsere altbayerische Herzogstadt. Das Warenangebot der 75 Aussteller ist so vielfältig , einzigartig, bezaubernd und außergewöhnlich wie die Geschmäcker verschieden sind. Was aber alle angebotenen Waren gemeinsam haben ist die Liebe und Sorgfalt mit der sie gefertigt wurden, die hochwertige Qualität und das Gefühl etwas ganz besonderes erstanden zu haben. Es gibt alles was das Herz begehrt: Dekoartikel für Haus und Garten, Gebrauchsgegenstände, Schmuck, Uhren, Tische, Pflanzgefäße und vieles mehr. Abgerundet wird das Angebot durch Blumen, Obst und Gemüse, Korbwaren und hangeschöpfte Seifen.Die Kinderbetreuung, das Kindertöpfern und das Kinderschminken findet an beiden Markttagen ab ca. 13.00 Uhr statt. Die Kinder werden liebevoll durch Renate Mayer und ihr Team betreut und angeleitet.Für das leibliche Wohl sorgen die Spießbraterei und Mandelkuche von Johann Rupp, der nostalgische Eiswagen der Bäckerei Seitz, der Süßigkeitenstand der Familie Erlinger und die Crazy-Kartoffel von Wolfgang Brenner.Der Infostand des Verkehrsverein Friedberg e. V. ist den gesamten Markt über besetzt. Das Tourismusbüro der Stadt Friedberg unterstützt im Infostand bei Fragen rund um die Stadt Friedberg und ihren vielen Veranstaltungen.Erreichbar ist der Markt mit Bus, Bahn und Auto. Die Bushaltestellen „Stadthalle“ bzw. „Garage Ost“ der Linie 200 befinden sich unmittelbar an der Marktzone. Der Friedberger Bahnhof liegt circa 10 Gehminuten vom Markt entfernt. Bitte der Beschilderung „Stadtgarten“ folgen. Ein kostenloser Shuttle-Bus bringt sie vom P&R Parkplatz Friedberg West/Endhaltestelle Linie 6 direkt ans Marktgelände. Die Busse der Firma Demmelmaier fahren an beiden Markttagen während der Öffnungszeiten durchgehend.Der Verkehrsverein Friedberg e. V. und alle Aussteller freuen sich auf ihren Besuch.Für weitere Informationen besuchen sie unsere Internetseitewww.verkehrsverein-friedberg.de