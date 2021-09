Frischer Apfelsaft aus eigener Presse

Am letzten September-Freitag haben wir während der Gruppenstunde den ersten eigenen Apfelsaft am NAJU-Haus gepresst. Die Apfelsorten James Grieve und Prinz Albrecht sind schon reif und wir haben auch viel Fallobst nach ordentlichem Kontrolle mit verpresst. Über 20 Liter Saft kamen dabei heraus und fanden bei den Teilnehmern der Gruppenstunde guten Absatz. Auch in den nächsten Gruppenstunden am Freitag ab 17 Uhr werden immer Äpfel gepresst. Jeder kann Flaschen zum Abfüllen des Saftes mitbringen.Auf unseren Streuobstwiesen gibt es in diesem Jahr viele leckere Äpfel, die auch als Tafelobst abgegeben werden.