Ist doch nur ein Buch

Bolton sei ein Spinner und sein Buch bestünde aus „Lügen und fabrizierten Geschichte“, twitterte Trump. Bolton habe nur Gutes über ihn, den US-Präsidenten geschrieben - „bis zu dem Tag, an dem ich ihn feuerte“, fuhr er fort.Seine Schmipf-Tirade beendete Trump mit seiner persönlichen Einstufung von Boltons Charakter: „Ein missmutiger, langweiliger Idiot, der nicht in den Krieg ziehen wollte. Hatte nie eine Ahnung, wurde immer ausgegrenzt und mit Vergnügen fallengelassen. Was für ein Trottel.Da ist aber einer sauer! Was steht denn im Buch geschrieben?“Der Raum, in dem es geschah – Memoiren aus dem Weißen Haus”.......so habe Trump etwa nicht gewusst, dass Großbritannien eine Atommacht sei und einmal gefragt, ob Finnland zu Russland gehöre....Also das Übliche.