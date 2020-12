Das Anaga-Gebirge

Dieser spektakuläre und schroffe Naturraum ist einer der wenigen Orte weltweit, wo der berühmte Lorbeerwald wächst. Eine Wanderung über die verwunschenen Pfade und durch die wunderschönen und harmonischen Landschaften gibt einen Eindruck von der natürlichen, kulturellen und ästhetischen Bedeutung dieser waldreichen Gegend.BALTEN (Balsas de Tenerife) ist eine autonome Organisation, die sich mit der Verwaltung der Wasserauffangbecken und der Entsalzungsanlagen des Brackwassers befasst. Außerdem verwaltet die Gesellschaft eine wichtige Anzahl an Kilometern der Bewässerungsnetzwerke und die Transportführungen der Gewässer von Santa Cruz-San Lorenzo und Adeje-Arona-San Lorenzo. Der Barranco de Tahodio ist eine Schlucht des Anaga-Gebirges. Der Bach entspringt auf 865 m n Hoya de los Palomas und mündet in die Bucht von Santa Cruz. Im Mercedeswald „Bosque de la Mercedes" befinden sich etwa 30 Wassersammelbecken, die für die Wasserversorgung von Santa Cruz von grundlegender Bedeutung waren. In der Mitte der Schlucht befindet sich ein Damm, bekannt als Charca de Tahodio, der fast eine Millionen Kubikmeter Wasser fassen könnte. Meist ist er nicht einmal bis zur Hälfte gefüllt.