Am Freitag kommt Fisch auf den Tisch

, dazu gibt es meist Kartoffeln oder Gemüse. Sollten allerdingswerden, begnüge ich mich freiwillig nur mit Kartoffeln und Gemüse.Der Koboldhai wird nur selten von Tiefseefischern gefangen und hat keine Bedeutung für die Fischerei .Bisher wurden nur sehr wenige Tiere dieser Art gesichtet, jedoch verstreut über ein sehr weites Verbreitungsgebiet in der Tiefsee des Atlantischen, Pazifischen und Indischen Ozeans – mit den meisten Funden im nordwestlichen Pazifik vor den Küsten von Japan und Taiwan. Der Koboldhai lebt auf den äußeren Schelfgebieten, an den Kontinentalabhängen und bei Tiefseebergen, in Tiefen von 100 bis 1.300 Metern.Die Barten-Drachenfische oder Schuppendrachenfische (Stomiidae) sind eine mit über 270 Arten in 28 Gattungen in allen Ozeanen, einschließlich des Mittelmeers, verbreitete Familie von Tiefseefischen.Barten-Drachenfische (Stomiidae) sind erfolgreiche Räuber der Tiefsee: Die bis zu 25 Zentimeter langen Fische besitzen dolchförmige, nach hinten gebogene Zähne, die selbst bei geschlossenem Maul noch hervorragen. Ihre Beute locken sie an, indem sie mit speziellen Leuchtorganen verlockende Lichter erzeugen.Die meisten Untersuchungen wurden an Tiefsee-Anglerfischen durchgeführt, die sich aufgrund ihrer Größe in Fischernetzen verfangen hatten oder an Land gespült wurden. Die ersten Kameraaufnahmen eines lebenden Tiefseeanglers gelangen erst im Jahr 2018 in ungefähr 800 Metern Tiefe. Wenn in der Schwärze der Tiefsee plötzlich ein kleines Licht aufleuchtet, werden andere Lebewesen beinahe magisch davon angezogen und schwimmen so in ihr Verderben.Viperfische leben in allen gemäßigten und tropischen Ozeanen in Tiefen von 400 - 1800 m, wenige noch tiefer. Auch im Mittelmeer und mitunter sogar in der Nordsee sind sie anzutreffen. Mit etwa 30 Zentimetern Körpergröße (maximal 35 cm) gehören sie zu den größeren, aber auch recht häufigen Fischen der oberen Tiefsee.Die Ziele der Tiefseefische sind denen der 80 % vorhandenen Fische, die über ihnen schwimmen , sehr ähnlich - fressen, nicht gefressen werden und Nachkommen zeugen.(Quelle WIKIPEDIA)