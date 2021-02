Das Wochenend-Rätsel - Nicht auf die Front kommt es an, sondern auf das, was dahinter steckt.

Diese Reise habe ich virtuell am 9. Dezember begonnen. Bin von Stadt zu Stadt gereist.Ich will von Euch wissen, wo bin ich nach Brüssel gewesen, als ich am 9.12. von Essen aus gestartet bin. Wie lang diese Etappe (Straßenkilometer) gewesen ist, habe ich Euch schon in einer Tabelle notiert. Wohin bin ich dann weitergefahren, wie lang ist diese Etappe gewesen usw.. Bis zu meinem Ausgangsziel hätte ich gerne die Etappenorte, die Kilometerangabe der Einzeletappen und die Gesamtangabe in km der Gesamtroute.Viel Vergnügen bei diesem Ausflug. Eine Tabelle füge ich hier bei, Achtet bitte auf die Hinweise!Das Rätsel endet diesmal am Sonntag um 17 Uhr - Die Antworten sollten kurz vorher genannt werden.Punktesystem - jede richtige Stadt 10 Punkte, wer von den Km am nächsten an meiner Angabe dran ist bekommt 5 weitere Punkte - wer am nächsten an der Gesamt-Km-Angabe dran ist erhält zusätzlich 50 Punkte.