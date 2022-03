Big Bigger Biggest

Mit der „Wonder of the Seas“

ist am 04. März der weltweit größte Kreuzfahrt-Koloss in See gestochen. Die schwimmende Kleinstadt der US-Reederei Royal Caribbean bietet auf 18 Etagen Platz für fast 7000 Passagiere und unzählige Attraktionen wie 19 Pools, drei Wasserrutschen, eine Eisbahn, einen Kletterpark, einen Surf-Simulator oder ein 500 000 Liter Wasser fassendes Aqua-Theater. Highlight: der Central Park, eine Grünanlage mit 20 000 Pflanzen und Bäumen in der Schiffsmitte.