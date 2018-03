Herzlichen Glückwunsch zum "sozialen" Jetlag auf Sonnenstandszeit von KIEW (OEZ)

Wir haben jetzt die "Kiew-Zeit" OEZ!

Allen Menschen, die meinen, wir hätten jetzt die "Sommer-Zeit" muß ganz klar gesagt werden:I. Wir haben jetzt Frühling und keinen Sommer. Sommerzeit ist eine Jahreszeit, siehe:Wie entstehen die Jahreszeiten:II. Die Toten in den nächsten Wochen & Monaten durch vermehrte Herzinfarkte, Schlaganfälle und Wild- & Verkehrsunfälle gehen auf das Konto der Befürworter dieser Uhr-Zeit-Verstellung.Unsere Volksdiener haben dies zu verantworten. Dieser Tatbestand grenzt an vorsätzliche Körperverletzung inklusive Todesfolge.Programmhinweis - passend zum Thema!Quarks: Verflixte innere Uhr - warum uns Zeitumstellungen stressenoderIn diesem Zusammenhang möchten wir Sie, auf unsere Veröffentlichung auf myHeimat vom 30. März 2017 "Praxisempfehlung zum Leben nach der Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog. „Sommer(uhr)zeit“ MESZ = Ost Europäische Zeit (Kiew-Zeit)" hinweisen, siehe:Wir hoffen, daß wir Ihnen und Ihren Liebsten mit unseren praktischen Empfehlungen und dem Hintergrundwissen helfen können, die Beschwerden und Symptome die durch das Leben in der "verrückten" Uhr-Zeit ("sozialer Jetlag") auf Kiew/Moskau Zeit OEZ (= MESZ) entstehen, etwas zu lindern.Weitere Informationen unter: http://www.zeitumstellung-abschaffen.de/ oder folgen Sie uns auch auf facebook: https://www.facebook.com/abschaffung.der.zeitumstellung/ "Zeit ist Gesundheit und Gesundheit ist Kapital"Hubertus Hilgers, Arzt