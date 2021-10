31 Jahre Deutsche Einheit "nur auf dem Papier"?

Sieht so verantwortliche POLITIK im Bund aus! Wie wir bislang immer feststellen konnten, für ALLES ist letztlich genug Geld vorhanden (Flüchtlingspolitik, Corona-Krise, Klimaschutz u.v.a.) - für das eigene Volk zur Vollendung der Deutschen Einheit leider nicht, das kann ich persönlich alles nicht nachvollziehen?So wie uns Rentnern, sollte es unserer Jugend perspektivisch jedenfalls nicht ergehen (aber die Schuldenfalle mit Milliarden von Schulden ist schon gesetzt und es wird weiter so gehen (da ist der Klimaschutz nur ein Problem, von vielen)!.... und wohin wird uns die neue grün - rot orientierte Regierung zukünftig hinführen, mit noch weniger finanziellen Mitteln und mit weiteren Schulden - Muss die Vollendung der Deutschen Einheit nochmals 31 Jahre warten?.... Da wird es kaum noch Bürger aus der ehemaligen DDR geben - eine tolle Taktik (seit der Vereinigung von Deutschland immer wieder "durchsichtig" erkennbar durchgesetzt)!Übrigens,die rote-grüne Regierung möchte z.B. die "doppelte Staatsbürgerschaft" weiter voran treiben (sie brauchen weitere Wähler mit ihren Geschenken), aber das hatten wir doch alles schon mal mit der DDR (doppelte Staatsbürgerschaft)! Ich dachte wir sind jetzt ein VOLK und wir sind diesbezüglich doch auf die Straße gegangen um das zu erreichen, ein Volk zu sein und nicht "Diener zweier Herren" !? Es können doch keine ZWITTER im VÖLKERRECHT geben, das macht doch alles keinen Sinn! So kann man jedenfalls keine Loyalität bezüglich seinem Volk erreichen , das kann nur "schief" gehen (Deutsche Staatsbürgerschaft - JA - aber "nicht doppelt", alles ANDERE ist kontraproduktiv)!!,,,, einfach mal nachdenken, zum Tag der Deutschen Einheit!