FEHLENDE LOYALITÄT, vorwiegend bei vielen muslimisch geprägten Migranten?

Zum Beispiel, viele eingebürgerte Türken mit doppelter Staatsbürgerschaft, schon ewig in Deutschland lebend, stehen in erster Linie zu ihrem ideologischen Staatsglauben ihres Herkunftlandes Türkei und zeigen fehlende Loyalität zu ihrem Land in dem sie Leben und sich angeblich auch wohlfühlen (zum Teil zentral gesteuert/betreut über die DITIB)! Wollen wir alle solche Fakten einfach negieren!Wie steht eigentlich unsere christlich geprägte Religion, sprich unsere Kirche dazu (die wird gerade Zahlenmäßig mit Christen immer weniger, demontiert sich selbst und schweigt sich tot)?Mich persönlich stören z.B. immer wieder die arrogante Aussagen der westdeutschen Medien und deren Politiker:Wir im Osten könnennoch realistisch einschätzen , wo Clans ganze Stadtgebiete beherrschen (wie z.B. im Ruhrgebiet, Berlin-Neukölln usw.)! Wir wollen solche Verhältnisse, wie sie im Westen z.T. in muslimisch geprägten Stadtteilen vorherrschen nicht bei uns haben (Parallelgesellschaften über Jahrzehnte mit all deren Folgen)! Solche Situationen kann doch kein vernünftiger Politiker auf Dauer haben wollenHier haben wir doch ALLE noch eine große Aufgabe vor uns, welche es vorrangig erst mal zu lösen gilt (seit Jahrzehnten hat sich hier nichts verändert), stattdessen wird diese Problematik ins unendliche erweitertHier wurde auch im Rahmen der bisherigen Flüchtlingspolitik das GG ständig! Man sollte das GG auch mal im Gesamtkontext komplex bewerten! Das wird heute immer wieder bei einer detaillierten Bewertung des GG vergessen!Das muss mir erst mal JEMAND erklären, i. B. die Grünen!Übrigens, das hat nichts mit einer "rechten Gesinnung" zu tun (das wäre zu simpel), das ist ganz einfach nur die heutige Realität, vor der man nicht die Augen verschließen sollte (wie im Westen leider üblich)!