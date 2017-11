W A R T E Z E I T

Wir hoffen oft auf eine bessere Zeit!Wir warten – sind immer auch zur Tat bereit - ,die Zukunft kommt und die Gegenwart ist dann Vergangenheit!Das Leben gibt uns so viel „Wartezeit“,Hoffnung, auf die sich der Mensch doch freut!So leben wir in einer Art „ Advent“!Es gibt wohl kaum jemand, der dies Gefühl nicht kennt!Wir hoffen, dass die Tage wieder länger werden,dass die Wärme und der Frühling zurückkommen auf Erden!Wir hoffen, dass jenes, was wir so lang begehrt, auch endlich für uns erschwinglich wird!Wir glauben, dass der „Unheils Bote“, der die schlechte Nachricht überbrachte, sich geirrt!Wir warten, dass der große Lebenstraum endlich in Erfüllung geht,dass die ganz große Freude plötzlich vor der Türe steht!Doch viele Träume bleiben unerfülltund manche Sehnsucht wird sicher niemals gestillt!Unruhig ist doch unser Herz bis es Frieden findet in dem, der es dann aufnimmt dort im Himmelstorund all unser Sehnen stillt – Eine gute Wartezeit wünscht Lui van de Moor(e)