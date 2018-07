Was gehen mich eigentlich wilde Ablagerungen in Ellgau an?

Ellgau : Ellgauer Badeweiher |



Bürgermeister reagiert prompt

Auf meinen Hinweis auf wilde Ablagerungen hat Ellgaus Bürgermeister Schafnitzel umgehend wie folgt reagiert.Zitat:Zitat EndeDiese Geschichte hat eine kleine Vorgeschichte. Vor einiger Zeit bereits hatte ich einen anderen sachlichen Hinweis an "info@ellgau.de" gegeben. Nie erhielt ich darüber irgendeine Reaktion.Als ich den Bürgermeister später darüber befragte, wer denn die e-mails an die Gemeinde Ellgau öffne und lese, antwortete er, dass er selbst das wäre.Auf meine weitere Frage, warum es auf solche Hinweise keinerlei Antwort an den Hinweisgeber gebe, meinte er nur, das würde

er

nie machen!Da sagte ich ihm, dass ich ein solches Vorgehen nicht nur für unhöflich, sondern auch für nicht "anständig" halte.Mir scheint, irgendwie hatte ich recht ...P.S1. Vorgestern lag der "Dreck" immer noch herumP.S2. Es gibt ein paar Kommunen im Umkreis, die handhaben das ganz anders