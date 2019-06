Violette Ölkäfer (Meloe violaceus)

Weltweit soll es 2.500 Arten bekannt sein. In Europa ca. 35 und in Deutschland kommen 19 Arten vor. Die Flügel sind sehr kurz deshalb kann es nicht fliegen. Sie kriechen träge am Boden herum. Der Violette Ölkäfer ist in Deutschland in der Roten Liste gefährdeter Arten als gefährdet (3) eingestuft. Man findet sie von April bis Juni.Sie schützen sich durch eine ölige, giftige gelbe Flüssigkeit, die sie bei Stress aus den Beingelenken aussondern können: https://www.myheimat.de/donauwoerth/natur/oelkaefe... Dadurch werden Fressfeinde getötet. Für den Menschen wird eine tödliche Dosis des reinen Kantharidins von 30 Milligramm angegeben. In Honig zubereitet soll es als Liebesgetränk verwendet worden sein. Das würde ich aber niemanden empfehlen! :-))))