,,Egal" oder ,,Wahrscheinlich" Wie bitte? Was soll das eigentlich?

Darüber heißt es nur" kam es von Wildtiermärkten,übertragen von Hufeisenfledermaus, Schlangenverzehr oder Schuppentier.Man muss sich schämen wenn es um Gesundheit des Menschen aber auch um die Wirtschaft geht und wir am Abgrund stehen, dass sich die Politiker und die Länder nicht genau herausfinden wollen was die Ursache war und ist. Es muss doch festgestellt werden was die Ursache ist und wer es verursacht hat.Einige Präsidenten der führende Nationen sagten ,,Wir befinden uns im Krieg! Was den Krieg ausgelöst hat sollte nicht Ignoriert werden!Soll das etwa heißen wir müssen uns in nächsten zwei, drei oder in fünf Jahren wieder mit diese Scheiße auseinander setzen.Oder müssen wir wieder sagenwo dass Virus herkommt: Ein tierischer Ursprung ist sehrWenn es um soviel geht darf doch keine Verschleierungen geben!!!