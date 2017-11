Bildergeschichte: ,,Donner über Donauwörth" (Historien Comic)

"Donner über Donauwörth" Historien Comic !Der Historien-Comic "Donner über Donauwörth - Das Handgemenge des Kreuz- und Fahnengefechts von 1606"."Donner über Donauwörth" ist exklusiv in der Städt. Tourist-Information und der CID-Geschäftsstelle zum Preis von 14,90 Euro erhältlich. Außerdem auch im Stadtarchiv, in den Städt. Museen sowie in der Stadtbibliothek.Bestellungen über tourist-info@donauwoerth.de oder telefonisch unter 0906 789151.