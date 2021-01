Rechtzeitiges Gurgeln schwächt die Infektionsgefahr durch Covid 19 ??

Nachdem wir ja alle wissen, dass die Masken des Maskenmuseums leider nicht gegen Corona schützen, möchte ich in Zeiten der Krise, wo ich in Hinsicht auf Kommunikation im Besucher leeren Museum darbe, Euch doch noch einen Tip geben und mir damit doch noch etwas anderweitige Bestätigung holen:Ein alter Klasskamerad Dr. Achim Neumayer von mir hat über Jahre im Team über Sars, Mers und jetzt Corona geforscht.Seiner Meinung und auch der Meinung vieler Ärzte nach , soll baldiges Gurgeln mit virentötenden aber relativ ungiftigen Substanzen die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs von Corona deutlich hemmen.Klingt ja logisch.Gurgeln tötet leider aber auch “gute” Bakterien ab, die für die Mundhöhle und den Zugang zu Magen und Darm schützend wirken.Neumayer verschreibt seinen Patienten eine Mischung aus 96%igem medizinischen Ethanol(Alkohol), 3%igem Wasserstoffperoxid (H2O2), und zum Schutz der Mundschleimhaut auf einen halben Liter destiliertes Wasser dazu gemischt: Glycerinum 15g,Dexpanthenol 25g Oleum menthae pip 0,5g, solutio sorbitoli 37g. (Siehe Link Gurgeln 21)Die deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene empfiehlt für die Nase Algovir Nasenspray (Carragelose 1,20gr), zum Gurgeln Betaisadona-Gurgellösung (PVP-Jod 0,2%). Das klingt einfacher und gibt es in jeder Apotheke rezeptfrei.Nun gibt es im Internet auch immer wieder Gesundheitsapostel, die Chlordioxid zum Gurgeln empfehlen. Finger weg, wird Euch jeder Mediziner sage, das ist absolutes Gift, das auch die Mundschleimhaut verätzt! Auch der dumme Donald hat ja gemeint, man solle sich sogar Desinfektionsmittel gegen Covid 19 spritzen. Kommentare gegen solche Methoden erübrigen sich wohl von selber.Ihr wisst ja, auf jeden Fall also immer auch beim Gurgeln erst Arzt oder Apotheker fragen! Ich kenne mich eher mit Kultmasken aus und bin nur in fremden Ländern, wo es keinen Arzt gibt, mein eigener Berater.Vielleicht hilft uns das präventive oder baldige Gurgeln mit den medizinisch empfohlenen Substanzen nach möglichem Kontakt aber auch zusätzlich zu den AHA-regeln und überlegt reduzierten Kontakten, Ansteckung weiter zu vermindern.Bleibt gesund und munter! LG! Micki Stöhr