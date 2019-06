vorstellen, der von diesem Portal zensiert, verleumdet und letztendlich gesperrt wurde - weil es - wie bei uns - Meinungsverschiedenheiten in Sachen GG der BRD Art. 5 - Meinungsfreiheit gab.Den Schritt hierher hätte er schon vor einiger Zeit machen sollen - aber wie das so ist, er glaubte noch an das Gute . . .Hier ist seine Profilseite:Ich würde mich freuen, wenn Ihr ihn in die 'Gemeinschaft der Hobbyreporter' mit aufnehmen würdet.DankeEberhard