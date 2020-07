Vegane Ernährung ohne Mangelerscheinungen

VEGANE ERNÄHRUNG



ohne WEIZEN



ohne ZUCKER



sowie mit ÖL



Ohne Mangelerscheinungen!

Mit VEGAN 3.0 ist das Problem gelöst



Mit nur 35 Tagen im Jahr wirst du Zeuge:



Pflanzliche Tropenlebensmittel, die den gesamten Nährstoffbedarf komplett decken

Moringabaum (Moringa oleifera):



Die Nachteile einer rein veganen Ernährung sind die Mangelerscheinungen durch unzureichende Aufnahme wichtiger Nährstoffe. Wie Proteinen, Vitaminen B12, B2, B6, B9 (Folsäure), Calcium, Eisen, Zink, Aminosäuren und Omega-3 Fettsäuren. Viele Veganer sind gezwungen, Nahrungsergänzungsmittel sowie angereicherte Präparate einzunehmen, um den Mangel auszugleichen. Das Problem aber ist, dass die meisten dieser Produkte industriell hergestellt werden und bestimmte chemische und maschinelle Prozesse durchlaufen. Die diese, egal was Gegenteiliges behauptet wird, nicht mehr natürlich machen. Viele dieser Produkte enthalten Schadstoffe und haben langfristig gesehen noch viel schlimmere Nebenwirkungen, als eine dauerhafte Ernährung mit konventionellem Fleisch. Somit verliert die vegane Ernährung ihren Wert als gesunde Ernährung. Dazu kommen häufig viele Lebensmittel, die Weizen und Zucker enthalten, was die vegane Ernährung nicht unbedingt nutrazeutisch macht.Mit den VEGAN 3.0 -Nährwerttabellen ausgewählter Lebensmittel kann sich jeder vegan ernähren sowie seinen Nährstoffbedarf vollständig decken. Ohne externe Hilfe, ohne Kopfschmerzen, ohne zu rechnen, ohne künstliche Produkte. Und so seinen Körper und seine Körperfunktionen in 35 Tagen erneuern und sich selbst neue Energie geben. In diesen 35 Tagen erleben Menschen, die VEGAN 3.0 getestet haben, ein Wunder an Körper und Psyche.einer erstaunlichen Umwandlung des „Ich“des Gewichtverlustes, trotz sattgegessenen Bauchsder Verbesserung der Hautstruktureines unglaublichen Glücksgefühlseiner Liebe zu Lebensmittelnder Energie- und Leistungssteigerungder Steigerung der Potenzkraft und der Libidodes Muskelaufbaus ohne große sportliche Aktivitäten, fast im Schlaf - durch Nahrungsmittel - die Muskeln sich von alleine aufbauendes spontanen Rückgangs von Stress, Migräne, Kopfschmerzen, psychosomatischen Leiden, depressiven Stimmungen und Zivilisationskrankheitendass du dich jünger und fitter fühlstAuszug aus VEGAN 3.0:Diese folgenden Lebensmittel beseitigen Mangelerscheinungen besser als alle tierischen Produkte und noch dazu besitzen sie eine starke Heilkraft.Sie sind ein wahres Meer von Proteinen, Vitaminen Mineralstoffen, Fetten aller Art - und in bester Zusammensetzung.Mit diesen Lebensmitteln sind Mangelerscheinungen ausgeschlossen. Außerdem fördern sie die Gesundheit, lassen Fett schmelzen bzw. nicht entstehen, bauen Muskeln auf, ohne dass man sich besonders sportlich betätigen muss. Weiterhin pflegen sie die Psyche und sind eine Ursache, warum viele Menschen in Afrika Leiden wie Kopfschmerzen, Migräne, Magen-Darm-Probleme, Glieder- sowie Rückenschmerzen kaum kennen.Viele dieser Lebensmittel sind in Asia- und Afro-Shops zu bekommen, die es in fast allen Städten gibt. Des Weiteren kann man alles auch online bestellen oder in gut sortierten Lebensmittelläden finden.Die nährstoffreichste Pflanze der Welt. In Kamerun als „mother’s best friend“ oder „Baum des Lebens“ bekannt. Heilt viele KrankheitenDieser Baum scheint weltweit eine der wertvollsten Pflanzen sowie Lebensmittel für unsere Gesundheit zu sein.In Kamerun isst man fast alles an diesem Baum (Blätter, Rinde, Samen, Blüten, Schoten usw.). Der Autor hat lange gebraucht, um den wissenschaftlichen Namen dieser Pflanze herauszufinden. Denn in Kamerun nennt man sie einfach nur „Stirb-nicht-Pflanze", „Mutters bester Freund”, „Baum des Lebens“ usw.In Kamerun benutzt man Moringa, um viele Krankheiten zu behandeln, wie z.B.AnämieKrebsMutter- und KindersterblichkeitDiabetesHautkrankheitenEntzündungenWundheilungHerz-Kreislauf-ErkrankungenRheumaDemenzParkinsonAIDSAugen- und ZahnkrankheitenImpotenzBronchitisFieberbrüchige KnochenUnterernährungDurchfallMagenschmerzenPilzinfektionenkranke Darmfloraund viele mehrWeiterhin kann Moringa verwendet werden, um Wasser zu reinigen, es werden dabei 90 bis 99% schädlicher Bakterien zerstört. Seine Samen enthalten 40% Öl. Dieses Öl ist wertvoller als Olivenöl. Moringa ist ein top Bio-Futtermittel für Tiere sowie ein hervorragendes Düngemittel.Moringa besitzt einen enorm hohen Gehalt an Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Es hat des Weiteren ein extrem und außergewöhnlich antioxidatives Potential.„Die Kombination und Zusammensetzung der Vitalstoffe ist sehr konzentriert, ausgewogen und einzigartig unter allen bekannten Pflanzen“ ist zu lesen auf http://www.moringafarm.eu/. Laut dieser Seite enthält der Moringabaum: sowieMangelerscheinungen14 Vitamine13 Mineralien8 essenzielle Aminosäuren10 nicht essenzielle AminosäurenOmega-3-, -6- und -9-Fettsäurensekundäre Pflanzenstoffeüber 46 AntioxidantienZeatin, Salvestrole und ChlorophyllAuf der Seite ist weiterhin zu lesen:„…Vergleichsergebnisse von Moringa Blattpulver zu 1058 Lebensmitteln, basierend auf der Grundlage des Ernährungs-Informations-Systems der Universität Hohenheim“100 Gramm Blattpulver aus Moringa oleifera enthalten im Vergleich:17 x so viel Calcium wie 3,5%ige Kuhmilch sowie1,3 x mehr essentielle Aminosäuren als Eier sowie6 x mehr Alpha-Linolensäure als Linolsäure sowie1,9 x mehr Ballaststoffe als Vollkornweizen sowie8,8 x mehr Eisen als ein Rinderfilet (Lende)6 x mehr herz-schützende Polyphenole als Rotwein4,7 x mehr Folsäure als Rinderleber4,5 x mehr Vitamin E als Weizenkeimlinge1,5 x mehr Zink als ein Schweineschnitzel sowieetwa so viel Vitamin C wie ein Obstsalat außerdem7 x mehr Magnesium als Garnelen Des Weiteren37 x mehr antioxidative Wirkung als Weintrauben sowie6,9 x mehr Vitamin B1 und B2 als Hefe außerdem3 x mehr Kalium als Bananen weiterhinbis 3 x mehr augenschützendes Lutein als Grünkohl4 x mehr Vitamin A als Karottensehr hohe Anteile an ungesättigten Fettsäuren (Omega 3, 6 und 9)des Weiteren sehr große Mengen an natürlichem Chlorophyllund Vitamin B12 als Cobalamin mit 1,4 Mikrogramm pro 100 GrammEin Buch für jede Frau und jeden Mann, damit du selbst weitersuchst und verstehst, wie sehr das, was du isst, deine Gesundheit bestimmt. Diese Mischung aus eigener Erfahrung, Wissenschaft sowie Kenntnisse aus Afrika macht dieses Buch zu einem Wissensschatz für ein gesundes Leben. MangelerscheinungenLies jetzt " Vegan 3.0 " von Tabou B. B. Braun!Auch auf Amazon erhältlich sowie in allen Onlineshops, im Kindle- und Tolinoshop, bei Libri, KNV und in allen örtlichen Buchhandlungen.Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren. Darüber hinaus dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.