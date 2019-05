Spruch des Tages 16. Mai 19: „Darm reinigen mit Tropenlebensmitteln“

Darm reinigen mit: Tropenlebensmitteln



Moringa

Okra

Sauerampfer

u.v.m

(Moringa Oleifera) – die nährstoffreichste Pflanze der Welt, in Kamerun als „mother's best friend" oder „Baum des Lebens" bekannt, heilt viele Krankheiten., ein weiteres Wunder (Heil-) Lebensmittel und Quelle vieler Vitamine und Mineralstoffe. Okra ist eine der besten Gemüsesorten für den Darm. Jeder Mensch sollte mindestens 2-mal im Monat genügend Okra essen und er wird merken, wie seine Verdauung sehr erleichtert wird. Das beste Mittel zur Darmreinigung überhaupt! Wer regelmäßig Okraschoten isst, tut seinem Darm offenbar einen großen Gefallen.(Saba-Saba-Sauersack oder Stachelannone). Die Graviola-Frucht, genannt Sauersack, gilt in Kamerun nicht nur als leckere Frucht, sondern sie ist auch Medizin. Diese Frucht ist nicht nur ein wirksames Mittel gegen Krebs (10.000 Mal stärker als die Chemotherapie), sie ist auch eine sehr gute, aber unbekannte Frucht, wenn man abnehmen will.Diese Lebensmittel kann man heute in vielen gut sortierten Lebensmittelmärkten und in allen Asia- und Afroshops in allen Städten bekommen. Man kann sie auch online bestellen."Dantse Dantse aus: „Am Anfang war DER DARM: Erstaunliche neue Erkenntnisse über den UNTERSCHÄTZTEN HEILER"