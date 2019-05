Spruch des Tages 14. Mai 19: „Darm reinigen“

Darm heilen mit: Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer und Habanero

„Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer und Habanero. Diese vier magischen Gemüsekräuter sollten nicht mehr in deiner Ernährung fehlen. Du musst sie regelmäßig, mindestens 4 Mal die Woche, durch dein Essen und in großen Mengen zu dir nehmen. Eltern, die für ihre Kinder kochen, müssen unbedingt stets diese 4 Geheimwaffen in kleiner Dosis bei der Essenszubereitung benutzen. Auch der Körper der Kinder gewöhnt sich an scharfes Essen. Kinder in Afrika essen genauso scharf wie die Eltern.Die Kinder in den westlichen Ländern essen schon genug süß und säuerlich. Das ist echtes Gift für den Darm. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und die Eltern kochen, ist es fast ein Zwang für die Gesundheit dieser Kinder mindestens Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer zu benutzen. Du tust deinem Kind damit etwas Wunderbares für seine Zukunft. Viele Krankheiten, unter denen du heute leidest, sind aus einer Darmstörung in der Kindheit entstanden.Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch und Habanero sind die perfekten Darmreiniger, Darmsanierer und Darmstärker. Sie enthalten viele Antioxidantien, viele Vitamine und Mineralien, die den Stoffwechsel stark ankurbeln, die Verdauungsdrüsen anregen und die Darmflora aufbauen. Sie helfen dem Körper Kalorien zu verbrennen und Gift- und Schadstoffe auszuscheiden.Wenn diese Gewürze regelmäßig in Essen oder Suppe mitgekocht oder als Tee mitgetrunken werden, entgiften sie die Leber, reinigen den Darm, töten Krankheitserreger in der Darmflora und halten sie gesund.“Dantse Dantse aus: „Am Anfang war DER DARM: Erstaunliche neue Erkenntnisse über den UNTERSCHÄTZTEN HEILER“alles über den Darm, Alternativmedizin, Antriebslosigkeit, Antwortsuche, Appetit, ausgewogene Ernährung, basische Ernährung, Bauch und Hirn, Chemie in der Ernährung, Darm, Darm als Chef, Darm heilen, Darmbakterien, Darmerkrankungen, Darmflora, Darmreinigung, Darmsanierung, das Leben meistern, das Leben verändern, Diät, Diskussion, Disziplin, entgiften, Entzündungen, Erkenntnis, Erkenntnisse, Ernährung, essen, fit durch Ernährung, gesund ernähren, gesund essen, gesund leben, gesunde Ernährung, gesunde Nahrungsmittel, gesunder Darm, Bauchgefühl, Gesundheit, heilen, heilen durch Glaube, Heiler, Heilkraft, Heilung, Heilungen, Heilungsprozess, Heilverfahren, krank durch Ernährung, Lebensmittel, Lebenswandel, Lebensweisheiten, Nährstoffe, Selbstheilung, Selbsthilfe, Selbstmotivation, Selbsttherapie, spirituelle Heilung