Spruch des Tages 03. September 19: "Abnehmen ohne Verzicht"

enthält kein Cholesterin und ist sehr arm an Kalorien. Eine vollkommen gesunde Frucht. Wegen ihres Enzyms Papain und den essenziellen Nährstoffen, die sie enthält (Magnesium, Calcium, Kalium Mangan, Eisen, Selen, Phosphor, Kupfer, Zink, Ballaststoffe), kann die Papaya gegen viele Krankheiten und Gewichtszunahme helfen. In der Tat erleichtert das Enzym die Verdauung von Proteinen, Fleisch, Fetten und Stärke. Papaya ist ein tolles Mittel für die Darmsanierung und seine Regeneration. Sie hilft bei: Magen-Darm-Beschwerden Blähungen, Verstopfungen Magengeschwüre Parasiten bauchspeicheldrüsenbedingte VerdauungsbeschwerdenNicht-gezüchteteist ein Wunder der Natur für die Gesundheit. Sie ist die Frucht des Mangobaums aus dem Regenwald. Sie ist wegen ihrer hohen Konzentration an Vitamin A und Vitamin E ein perfektes natürliches Antioxidans und somit bekämpft sie Entzündungen, die auch Übergewicht fördern.Durch den hohen Gehalt an Vitamin B in der Frucht werden Kohlenhydrate schneller transportiert und abgebaut. Außerdem regt sie den Stoffwechseln an, senkt den Cholesterinspiegel, ist reich an Ballaststoffen und enthält zusätzlich das hungerstillende Hormon Leptin. Die afrikanische Mango enthält zudem Polyphenolen, was von vielen als eine Art Wundermittel gegen überflüssige Kilos bezeichnet wird. Polyphenole sind vielseitige pflanzliche Verbindungen, die viele Krankheiten behandeln können. Die Mischung aus Polyphenolen, Vitaminen und Mineralstoffen in der afrikanischen Mango geben effektiv die Zell-Rezeptoren frei und erhöhen dadurch unsere Sensibilität gegenüber Leptin und Insulin und schützen uns vor der Produktion neuer Fettzellen.Dantse Dantse aus: „ICH LIEBE MEINEN KÖRPER: Mit Power-Carbs, Ballaststoffen, Öl endlich gezielt Problemzonen wegzaubern“