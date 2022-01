So ist gesunde Ernährung im Homeoffice kein Problem mehr

Wie kann ich eine gesunde Ernährung auch im Homeoffice aufrecht erhalten?

Aber wie ernährt man sich eigentlich gesund?

ESSEN HEILT – ESSEN TÖTET: Du hast die Wahl!

40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung – Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten

Über den Autor:



Über den Verleger:

Eine Frage, die sich sicher viele von uns stellen. Die Bewegung kommt zu kurz, wenn man von nun an auf den Arbeitsweg verzichten muss. Wenn man kein bewegungsreiches Hobby hat, kommt man vielleicht höchstens zum Wocheneinkauf zu einem längeren Spaziergang. Also muss Abhilfe geschafft werden: Durch eine gesunde Ernährung!Reicht es, wenn ich zu jeder Mahlzeit eine Handvoll Gemüse esse? Muss ich auf bestimmte Lebensmittel verzichten, um mich gesund zu ernähren? Darf ich weiterhin mein heißgeliebtes Nutellabrot essen?Gesunde Ernährung bedeutet für jeden sicherlich etwas anderes. Für die einen braucht es strikte Restriktionen, die anderen sind mit viel Obst und Gemüse glücklich.Fakt jedenfalls ist, gesunde Ernährung führt zu einem gesunden Lebensstil und einem noch gesünderen Körper. Sie ist wichtig, um sich fit und glücklich zu fühlen und auch so nach außen hin zu erscheinen. Dass gesunde Ernährung Krankheiten vorbeugt, ist ein wunderbarer Nebeneffekt.Du interessierst dich für gesunde Ernährung?Dann empfehlen wir dir folgende Bücher von Tabou B. B. Braun:Erhältlich bei:und:Die magische Heilkraft der Lebensmittel: Welche Nahrungsmittel bekämpfen welche Krankheiten?Erhältlich bei:Tabou B.B. Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften.Dantse Dantse: Der aus Kamerun stammende Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung, mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane), ist auch Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen: Sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com , die ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse DantseEmail: leser@dantse-dantse.comSchriftsteller und Verleger: www.indayi.de Wissenslehrer: www.mycoacher.jimdo.com Gründer: www.klicklac.de WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.