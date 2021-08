Krebs Terroristen Buchvorstellung – Unser täglicher Kampf gegen Krebs

Krebs-Terroristen: Pizza, Pommes, Schnitzel, Toast, Nutella, Sahnetorte, Cola. Du liebst sie, sie schmecken Dir, Du bist ihnen verfallen, Du kannst nicht auf sie verzichten. Aber sie zerstören Dich!

Jedoch gibt es einen Weg ihn zu bekämpfen!



Obwohl es viele nicht wissen, kämpfen wir jeden Tag gegen Krankheiten wie Krebs, nur wegen unserer Ernährung.Krebs entsteht, wenn Zellen unkontrolliert wuchern und Gewebe neu bilden oder einen bösartigen Tumor wachsen lassen. Mehr als ein Drittel aller Krebserkrankungen ist ernährungsbedingt! Denn wir erhöhen mit unserer Ernährung oder unserem Lebensstil aktiv das Risiko einer Krebserkrankung deutlich! In Deutschland erkranken jedes Jahr fast 500.000 Menschen erstmals an Krebs, davon stirbt mehr als die Hälfte. Die häufigste Krebsart bei Männern ist zum Beispiel Prostatakrebs, und bei den Frauen ist es Brustkrebs. Aber Kinder erkranken am häufigsten an Leukämie.Was ist Krebs eigentlich genau?Warum sind Milchprodukte, Zucker und Weizen Feinde unserer Gesundheit? Und welche Getränke schädigen unseren Körper?Welche Auswirkungen haben Vitamine- und Mineralstoffe-Mängel?Welches Milieu begünstigt die Entwicklung von Krebs?Wo findet man Zusatzstoffe (Konservierungsstoffe, Farbstoffe, usw.) in Lebensmitteln und was verursachen sie?Welche Gifte und Chemikalien sind in welchen Lebensmitteln und sind selbst in Babynahrungsmitteln krebserregende Stoffe?Dann bist Du genau richtig mit diesem Buch!Erhältlich auf:Der Verleger:Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.