Innere Sicherheit / Spruch des Tages 29. Januar 2020

Gelassenheit und Geduld sind ganz wichtige Faktoren für das Glücklichsein. Wer allzu krampfhaft nach etwas strebt, wird es nicht erlangen. Die Gelassenheit und die Geduld beeinflussen sich gegenseitig und geben Ruhe, Zuversicht, Mut und Kraft. Menschen, die gelassen und geduldig sind, strahlen eine totale innere Sicherheit aus. Sie geraten selten in Panik und regen sich erst recht nicht über Kleinigkeiten auf. Sie sind souverän und gehen ganz entspannt mit Problemen, Niederlagen und Fehlern um. Sie treffen meistens die besseren und beständigeren Entscheidungen, weil sie sich nicht unter Druck setzen lassen. Dadurch sind sie erfolgreicher in allen Lebensbereichen, weil sie Dinge mit Abstand und bestmöglicher Objektivität und möglichst unter Einbeziehen der unterschiedlichen Standpunkte analysieren.Gelassene und geduldige Menschen haben weniger Streit und Probleme mit anderen Leuten, da sie sich Zeit nehmen und manchmal lösen sich auch die schwierigsten Probleme sogar von alleine mit Verstreichen der Zeit. Weniger Streit bedeutet mehr Frieden. Frieden bedeutet Glück.Gelassene und geduldige Menschen machen sich keinen Stress, nehmen die Dinge so, wie sie kommen und versuchen das Beste daraus zu machen.Gelassenheit und geduldig sein sind auch eine Einstellungssache. Das heißt, dass man sie auch lernen kann.