Helden der Küche, Ohne Medikamente Gesund – Bei bester Gesundheit – Buchvorstellung

In diesem Buch erfährst du wichtige Informationen, die deine Gesundheit maßgeblich positiv verändern werden. Das sind die Helden der Küche:



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wir können unserem Körper helfen. Das Bekämpfen von Krankheiten und generell gesund zu bleiben bzw. zu werden und das Immunsystem zu stärken, wird durch die Zunahme von benötigten Nährstoffen begünstigt. Eine der besten, wirksamsten und einfachsten Möglichkeiten, dies zu bewältigen, sind Kräuter und Gewürze.Um eine gesunde, starke und krankheits- und infektionsschützende Immunfunktion aufzubauen, ist eine breite Palette an essentiellen Antioxidantien, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, hochwertigen Proteinen und gesunden Fettsäure und Aminosäuren nötig. So bekämpfen wir Krankheiten, reparieren Gewebe und schaffen gesunde Immunzellen. Das kannst du am besten mit den erwähnten Kräutern in diesem Buch, die alle diese Eigenschaften in ausreichenden Mengen haben. Auch Power-Kohlenhydrate sind Helden und dabei besser als Gemüse und Obst.Viele Erkenntnisse und Kenntnisse, die dir dein Arzt verbirgt, die deine Gesundheit und dein Immunsystem aber auf hohes Schutzniveau einstellen werdensowie alles detailliert über Power-Gewürze und -Kräuter, was sie enthalten und wie sie im Körper wirken und wie sie Krankheiten angreifen, ihre Eigenschaften, Funktionen, ihr Nährstoffgehalt, und warum sie besser sind als Gemüse und ObstAußerdem, welche Verbindung es gibt zwischen Darm, Darmflora, Leber, Nieren, Knochenmark, Psyche, Stoffwechsel- und Hormonhaushalt, Selbstliebe und was all das mit deiner Gesundheit zu tun hatsowie wie und welche Kräuter welche Krankheiten heilen, wie z.B. Krebs, Diabetes, Alzheimer, Herzerkrankungen, Gelenkschmerzen, Depression, Unfruchtbarkeit, Impotenz, Fettleibigkeit und vieles mehr.Ferner auch wie und welche Kräuter und Gewürze das Immunsystem stärken, reparieren, schützen und heilenRezepte zu Selbstherstellung von Heilölen, Aschen, Umschlägen, Kompressen, Tinkturen aus Kräutern und Gewürzen, die Krankheiten bekämpfenZudem lernt ihr Top Kräuter- und Gewürz-Rezepte, die magisch schmecken und Viren effektiv bekämpfenWelche Kräuter & Gewürze ersetzen welche Medikamente, Insekten- und Sonnenschutzlotion?Außerdem diskutieren wir auch über Mineralstoff- und Vitamintabellen von Gewürzen und Kräutern.Mehr dazu:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Seid ihr neugierig geworden?Hier könnt ihr das Buch käuflich erwerben: