Gesundheitswunder mit Tropenfrüchten // Spruch des Tages 29.07.2021

Man möchte meinen, die Ananas bereite einem gute Laune, da sie so lecker ist. Natürlich ist der Geschmack nach einem Stück Karibik Urlaub etwas ganz Verlockendes. Doch das ist bei Weitem nicht alles, was in dieser Frucht steckt. Sie beinhaltet nämlich zahlreiche wichtige Mineralien und Spurenelemente wie Magnesium, Calcium, Phosphor, Kalium usw. Dazu kommt noch eine geballte Ladung an wichtigen Vitaminen wie Beta-Carotin, Biotin, Vitamin E, Riboflavin und vielen anderen!Dadurch, dass sie natürliches Vanillin, den Neurotransmitter Serotonin und dessen Vorstufe, Tryptophan enthält, verbreitet sie gute Laune, Entspannung und Zufriedenheit pur! Darüber hinaus hilft sie auch dabei, Heißhungerattacken zu bremsen und Stimmungskillern wie Zorn, Unruhe, Aggressivität, Ängsten und Nervosität entgegen zu wirken.Die Papaya ist nicht nur lecker und kalorienarm, sondern auch eine wahre Powerfrucht gegen zahlreiche Krankheiten und Beschwerden. Grund dafür ist das in ihr enthaltene Enzym Papain und die essentiellen Nährstoffe Magnesium, Calcium, Kalium, Mangan, Eisen, Selen, Phosphor, Kupfer, Zink und zahlreiche Ballaststoffe. Daher wirkt sie exzellent gegen Magen-Darm Beschwerden wie z.B. Blähungen, Verstopfungen und Magengeschwüren.Doch auch für die Schönheit ist sie von Vorteil, da sie u.A. gegen Cellulite und Falten- und Hautproblemen hilft.Die Avocado erfreut sich mittlerweile einer großen Beliebtheit. Neben ihrem guten Geschmack wird ihr auch eine sehr positive gesundheitliche Wirkung nachgesagt. Und das zu Recht! Sie enthält viele wichtige Vitamine (A, E, Beta und Alpha-Carotin und Biotin) und gesundes pflanzliches Fett.Das Ergebnis sind zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen. Zahlreiche Studien belegen z.B., dass Avocados den Cholesterinspiegel senken. Dazu genügt bereits eine Avocado am Tag!Sogar im Kampf gegen Leukämie ist diese Frucht sehr hilfreich. Eine Studie aus Kanada bestätigt, dass die seltene, aber tödliche Art der Leukämie Erkrankung, die myeloische Leukämie (AML), mit der Hilfe von Avocados bekämpft werden kann.Des Weiteren hilft die Avocado dabei Magen-Darm Beschwerden zu lindern und Zähne und Knochen zu stärken.Wenn du noch mehr über weiteres Power-Essen erfahren möchtest, liest du am besten das Buch 40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung von Tabou Banganté Blessing Braun . In diesem Ratgeber erklärt er dir, welche natürlichen Heilkräfte in gesunden Lebensmitteln stecken und wie du ihre Kraft nutzen kannst, um Krankheiten zu heilen oder vorzubeugen.Erhältlich bei:Und in der Buchhandlung deines Vertrauens!Folge uns auch auf Instagram und Facebook Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.