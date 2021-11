Gesund und glücklich ohne Medikamente

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das sagt dir kein Arzt

Gesund essen, gesund leben und glücklich sein

Kein Arzt wird dir sagen, dass du mit einer gesunden Ernährung deine Gesundheit verbessern kannst. Stattdessen wird er dir dutzende von verschiedenen Pillen verschreiben. Der Autor Dantse Dantse schlägt eine andere Lösung vor. Bekämpfe alle Krankheiten, Infektionen und defektes Immunsystem mit Helden aus deiner Küche: mitIn diesem Ratgeber erfährst du alles über dieund deren Eigenschaften, Funktionen, Wirksamkeit undund. Außerdem findest du in dem Ratgeber einemit Kräutern und Gewürzen, die dieoder bekämpfen oder erfährst, wie du das am besten machst. Du findest auch Informationen über, wie Krebs, Infektionen, Grippe, Diabetes, Alzheimer, Darmbeschwerden, Depressionen, Potenzstörung und Unfruchtbarkeit und Menstruationsbeschwerden uvm.Das ist die in dem Ratgeber vertretene Philosophie, die dir vorgestellt wirst. Du wirst nie mehr krank und du wirst Krankheiten nicht nur heilen und bekämpfen, aber auch vorbeugen können.Dann hole dir den Ratgebervon Dantse Dantse und werde nie mehr krank.Erhältlich bei:… und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.