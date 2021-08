Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Dann ist dieser Beitrag genau das Passende für dich. Mit seinem Reichtum an Erkenntnissen, erklärt dir Dantse Dantse welche Lebensmittel dir dabei helfen, gesund zu bleiben. Dazu gehört natürlich auch der Verzicht auf gewisse Lebensmittel.In diesem Video werden dir 5 Lebensmittel vorgestellt, auf die du in der nächsten Grippesaison verzichten solltest. So schützt du deinen eigenen Körper effektiv gegen Grippe.Doch nicht nur der Verzicht auf Lebensmittel ist essentiell für deine Gesundheit. Vor Allem Gewürze und Kräuter sind die Geheimwaffen im Kampf gegen Krankheiten. In seinem Buch Endlich ohne Grippe erklärt dir Dantse Dantse die einzelnen Wirkungsweisen dieser Gewürze und Kräuter und erklärt dir nicht nur gegen was sie helfen, sondern auch wieso. Weiterhin erklärt er auch, wie grippale Infekte überhaupt entstehen und wie dein Körper funktioniert.Er teilt sein Geheimnis, wie er im Laufe der Jahre sehr gute Rezepte erschafft hat, die ihn in der Grippesaison fit halten und wenn du schon erkrankt bist, die Krankheit sehr schnell mit sehr wenig Symptomen heilen.Zum Buch Endlich leben ohne GrippeZuende ist die Zeit, in der du dich über Halsschmerzen, Kopfschmerzen, verstopfte Nase und Fieber beklagst. Du brauchst keine Schmerztablette, keine Impfung, keine Medikamente mehr.Endlich leben ohne Grippe – wie ich: Immun gegen Ansteckung wurde, auch wenn alle um mich herum krank sind, ohne Medikamente und Impfungen – ANLEITUNG SCHRITT FÜR SCHRITT FÜR EIN LEBEN OHNE INFLUENZA, ERKÄLTUNG, SCHNUPFEN, SCHMERZEN mit diesen 12 Küchenkräutern und Gewürzen von Dantse Dantse.Erhältlich bei… Und bei deiner Lieblingsbuchhandlung!Eine ausführliche Inhaltsangabe findest du hier. Das komplette Inhaltsverzeichnis befindet sich hier. Zur Buchvorstellung findest du hier. Eine Lesung findest du hier.