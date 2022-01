Ein gesunder Darm rettet Leben

Der Darm: Ein multifunktionales Organ, welches sowohl unseren Körper als auch unseren Geist heilt. Du solltest ihn unbedingt gut behandeln, wenn du gesund bleiben möchtest.



Am Anfang war der Darm

Erste Anzeichen dafür, dass der Darm krank ist

Der gesunde Darm heilt

Am Anfang war DER DARM: Erstaunliche neue Erkenntnisse über den UNTERSCHÄTZTEN ZERSTÖRER (Band 1)

Am Anfang war DER DARM: Erstaunliche neue Erkenntnisse über den UNTERSCHÄTZTEN HEILER (Band 2)

Über den Autor / Verleger:

Mit seiner Reihe hat es sich Dantse Dantse zur Aufgabe gemacht, die Menschen aufzuklären, wie wichtig dieses Organ für ihre Gesundheit ist. Er lehrt, was für Aufgaben und Funktionen er hat. In Band 1 konzentriert er sich auf mögliche Krankheiten, die den Darm befallen und die er verursachen kann, und wie sie aufkommen können. Im zweiten Teil spricht er darüber, was man dafür tun kann, um ihn gesund zu halten.

Mögliche Symptome sind selbstverständlich niemals einheitlich und treten nicht bei jedem gleichermaßen stark auf. Wenn man sich aber einen ersten Überblick verschaffen möchte, dann sind unbedingt folgende Anzeichen zu nennen:

Appetitlosigkeit, Völlegefühl, welches noch lange nach dem Essen anhalten kann, auch wenn man nicht so viel gegessen hat
Bauchschmerzen und Krämpfe
Durchfall, Erbrechen, Schmerzen beim Stuhlgang, Verstopfung
Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme trotz Diät
Mangelerscheinungen
plötzliche Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, schlechte Haut

Diese und weitere Anzeichen kannst du im Buch nachlesen. Hier erfährst du auch eine Menge über die involvierten Bakterien und Hormone, die den Darm krank machen können. Außerdem lernst du viel über die Krankheiten, die ein kaputter Darm verursachen kann. Und, wie Darm und Psyche zusammenhängen, denn ein kranker Darm schädigt nicht nur den Körper.

Die Reinigung und gesunde Aufrechterhaltung des Darms beginnt selbstverständlich mit der Ernährung. Viele Lebensmittel, die wir täglich und zu häufig zu uns nehmen, tragen maßgeblich dazu bei, dass wir unseren Körper krank machen. "70% dieser Lebensmittel solltest du meiden, damit sind 70% der Reinigung des Darms getan":

Zucker, Süßungsmittel, Süßigkeiten aller Art
fettarme Produkte und Diät-Produkte
Getreideprodukte aus Auszugsmehlen
Milch- und Milchprodukte
konventionelle Fisch- und Fleischwaren

"Meiden" bedeutet hierbei aber nicht der vollkommene Verzicht. Selbstverständlich kann man ab und zu auch von diesen Lebensmitteln essen. Aber auch hier gilt der Grundsatz: Qualität über Quantität.